美日韩领导人将在海牙会面--报导

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月19日 - 日本经济新闻周三报道称，韩国将同意下周在海牙与日本和美国举行峰会，引发韩日关系回暖的期待。
这将是日本首相安倍晋三和韩国总统朴槿惠之间的首次正式会面。
韩国联合通讯社称，安倍承认之前日本政府对“慰安妇”的道歉后，峰会举行的可能性很大。
负责韩国和朝鲜事务的日本外务省东北亚课并未立即予以置评。一名日本政府高级官员称，能否举行会面关键在于韩国方面的态度。
日本经济新闻称，三国领导人的会面将针对朝鲜问题，而日本战争历史等高度敏感的问题几乎不会涉及。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。