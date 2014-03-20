路透基点：五家银行将签署中渔集团6.5亿美元再融资--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，新加坡上市公司中渔集团一笔6.5亿美元再融资，预料本月由五家银行完成签约。

这五家银行是中信银行(国际)、星展银行、汇丰银行、荷兰合作银行及渣打银行。

这笔再融资包含三部分：一笔1亿美元一年期过桥贷款，用于再融资一档债券；一笔4.5亿美元四年期分期贷款，用于再融资一笔5.05亿美元过桥贷款；一笔1亿美元四年期循环贷款，用于一般营运资本。

据消息人士指出，五家牵头行料将于下个月展开一般银团筹组。

五家牵头行从上季便与借款方洽谈这笔再融资。

星展银行和荷兰合作银行曾在2013年2月向中渔集团提供过约2.95亿坡元(合2.32亿美元)的12个月过桥贷款，为其收购秘鲁企业Copeinca的融资。