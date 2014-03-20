路透基点：五家银行将签署中渔集团6.5亿美元再融资--RLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，新加坡上市公司中渔集团一笔6.5亿美元再融资，预料本月由五家银行完成签约。
这五家银行是中信银行(国际)、星展银行、汇丰银行、荷兰合作银行及渣打银行。
这笔再融资包含三部分：一笔1亿美元一年期过桥贷款，用于再融资一档债券；一笔4.5亿美元四年期分期贷款，用于再融资一笔5.05亿美元过桥贷款；一笔1亿美元四年期循环贷款，用于一般营运资本。
据消息人士指出，五家牵头行料将于下个月展开一般银团筹组。
五家牵头行从上季便与借款方洽谈这笔再融资。
星展银行和荷兰合作银行曾在2013年2月向中渔集团提供过约2.95亿坡元(合2.32亿美元)的12个月过桥贷款，为其收购秘鲁企业Copeinca的融资。
在2010年11月，上述两家银行、汇丰和渣打，共同向中渔提供了4.25亿美元的四年期俱乐部贷款。该笔融资将于2014年11月到期。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。