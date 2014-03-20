金属期市：伦敦期铜因美联储加息言论下挫，亚洲市场努力消化联储声明

“令人非常吃惊的是，美联储主席居然会设定时间表，所以我认为大宗商品只是和其他所有资产类别一样做出了反应，”她称。

0718GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.9%至每吨6,494美元，回吐上日跌至日低后反弹1.1%的涨幅。

上海期交所主力6月期铜 也削减海外涨幅，涨1%收在每吨45,190元人民币(7,300美元)，此前触及3月11日以来高点46,500元人民币。

上海期铝 周四连续第二日创2005年期货市场启动以来低点，因供应过剩和信贷紧张打压了需求。期铝周四跌至每吨12,635元人民币。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金