金属期市：伦敦期铜因美联储加息言论下挫，亚洲市场努力消化联储声明

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“令人非常吃惊的是，美联储主席居然会设定时间表，所以我认为大宗商品只是和其他所有资产类别一样做出了反应，”她称。
0718GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.9%至每吨6,494美元，回吐上日跌至日低后反弹1.1%的涨幅。
上海期交所主力6月期铜 也削减海外涨幅，涨1%收在每吨45,190元人民币(7,300美元)，此前触及3月11日以来高点46,500元人民币。
上海期铝 周四连续第二日创2005年期货市场启动以来低点，因供应过剩和信贷紧张打压了需求。期铝周四跌至每吨12,635元人民币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/朱晓军；审校 王洋/张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。