路透基点：八家银行签署对世和国际的1.2亿美元五年期贷款--RLPC

路透3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，八家银行签署了对世和国际开发股份有限公司(Alliance International Development)的1.2亿美元五年期贷款。

牵头行和簿记行国泰世华银行承贷4,200万美元。兆丰国际商业银行和台湾合作金库银行分别承贷2,000万美元和1,500万美元，也获得牵头行头衔。

主办行包括永丰银行、台中商业银行、元大商业银行，各承贷1,000万美元。上海商业储蓄银行(承贷800万美元)和新光商业银行(承贷500万美元)担任承办行。

如之前的报道，这笔融资案由Fortuna Development Corp的董事长和一名董事担保，并以Fortuna Development的20%股份抵押。

贷款利率将根据贷款余额与Fortuna Development股票价值的比例作出调整：如果该比例在2.5或以下，贷款利率为250个基点；比例在2.51-4，利率为300个基点；比例高于4，利率为350个基点。

银行受邀参与此案。承贷2,000万美元或以上者，有60个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷1,000-1,900万美元者，有40个基点的费用，享有副牵头行头衔；承贷500-900万美元者，有30个基点的费用。

贷款分四期每半年等额偿还，有42个月的宽限期。

所筹资金将用于浙江嘉兴南湖区的一个农村建设项目。