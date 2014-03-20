路透基点：八家银行签署对世和国际的1.2亿美元五年期贷款--RLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，八家银行签署了对世和国际开发股份有限公司(Alliance International Development)的1.2亿美元五年期贷款。
牵头行和簿记行国泰世华银行承贷4,200万美元。兆丰国际商业银行和台湾合作金库银行分别承贷2,000万美元和1,500万美元，也获得牵头行头衔。
主办行包括永丰银行、台中商业银行、元大商业银行，各承贷1,000万美元。上海商业储蓄银行(承贷800万美元)和新光商业银行(承贷500万美元)担任承办行。
如之前的报道，这笔融资案由Fortuna Development Corp的董事长和一名董事担保，并以Fortuna Development的20%股份抵押。
贷款利率将根据贷款余额与Fortuna Development股票价值的比例作出调整：如果该比例在2.5或以下，贷款利率为250个基点；比例在2.51-4，利率为300个基点；比例高于4，利率为350个基点。
银行受邀参与此案。承贷2,000万美元或以上者，有60个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷1,000-1,900万美元者，有40个基点的费用，享有副牵头行头衔；承贷500-900万美元者，有30个基点的费用。
贷款分四期每半年等额偿还，有42个月的宽限期。
所筹资金将用于浙江嘉兴南湖区的一个农村建设项目。
世和国际在2010年9月签署了一笔6,600万美元五年定期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。(完)
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