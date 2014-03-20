路透调查：澳洲股市年底前料再涨8.3%，受企业获利推升

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 澳股指标S&P/ASX 200指数年底前料再涨8.3%
* 指标股指今年中料升至5,500点，年底前来到5,800点
* 企业获利及澳元贬值可望推动股价涨势
* 审慎看待中国大宗商品需求减退
路透悉尼3月20日 - 路透一项调查预测，澳洲指标股价指数年底前将再上涨8%多，因受企业获利强劲、澳元走贬和全球经济成长改善的推升。
不过鉴于澳洲主要出口大宗商品价格疲软，主要贸易伙伴中国的经济前景存疑，预计的澳股涨幅将是三年来最小，
根据过去一周对14名分析师所做的调查，澳股指标S&P/ASX 200指数 年底前料较周三收盘价升8.3%，达5,800点。该预估中值和12月路透调查一样，预估值介于5,520-6,050点。
“今年企业获利会缓缓加速，”BT投资管理首席分析师Chris Caton表示。“随着美国市场的发展，未来九个月我们也会慢慢有一些进展。”
12名分析师预估中值显示，年中指数可望反弹至5,500点。
分析师指出，下半年市场将受第二轮强劲的企业获利及美国增长改善的支撑。
但中国对铜和铁矿石需求减少，将对澳洲市场有明显影响。
整体而言，分析师青睐的个股是那些可能受惠于建筑业复苏，和澳元贬值将提振海外获利的企业。许多分析师对银行股看法保守，认为银行股的估值已完全反映完毕。(完)
(编译 张若琪 审校 艾茂林)
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