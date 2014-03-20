全球金市：金价徘徊在三周低点附近，美元跳升

“实货需求仍然非常清淡。市场可能会回升，但上档空间有限，”香港永丰贵金属交易主管Peter Fung指出，他预估阻力位在1,340及1,350美元。

Fung表示，金价仍有可能跌回到1,300美元附近，市场气氛不明朗，因为美联储缩减购债的消息，可能冲淡乌克兰紧张情势的影响。

现货金 触及每盎司1,325.34美元低点，为2月28日以来最低，0726GMT时，报1,331.60美元，变动不大。受乌克兰情势及中国经济成长疑虑影响，现货金周一短暂升至六个月高位1,391.76美元。

美国4月期金 下跌9.20美元，至每盎司1,332.10美元，稍早曾触及1,326.10美元，为2月底以来最低。

实货市场方面，香港金条升水持平上周，较伦敦现货价升水1美元，新加坡升水为0.80-1美元。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1331.60 0.76 +0.06 10.51

现货银 20.56 0.01 +0.05 5.92

现货铂金 1446.50 6.90 +0.48 5.78

现货钯金 758.25 -3.25 -0.43 6.35

COMEX期金 1332.10 -9.20 -0.69 10.84 26863

COMEX期银 20.61 -0.22 +0.00 6.40 6246

汇率

欧元/美元 1.3834

美元/日圆 102.28

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化