全球金市：金价徘徊在三周低点附近，美元跳升

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“实货需求仍然非常清淡。市场可能会回升，但上档空间有限，”香港永丰贵金属交易主管Peter Fung指出，他预估阻力位在1,340及1,350美元。
Fung表示，金价仍有可能跌回到1,300美元附近，市场气氛不明朗，因为美联储缩减购债的消息，可能冲淡乌克兰紧张情势的影响。
现货金 触及每盎司1,325.34美元低点，为2月28日以来最低，0726GMT时，报1,331.60美元，变动不大。受乌克兰情势及中国经济成长疑虑影响，现货金周一短暂升至六个月高位1,391.76美元。
美国4月期金 下跌9.20美元，至每盎司1,332.10美元，稍早曾触及1,326.10美元，为2月底以来最低。
实货市场方面，香港金条升水持平上周，较伦敦现货价升水1美元，新加坡升水为0.80-1美元。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1331.60 0.76 +0.06 10.51
现货银 20.56 0.01 +0.05 5.92
现货铂金 1446.50 6.90 +0.48 5.78
现货钯金 758.25 -3.25 -0.43 6.35
COMEX期金 1332.10 -9.20 -0.69 10.84 26863
COMEX期银 20.61 -0.22 +0.00 6.40 6246
汇率
欧元/美元 1.3834
美元/日圆 102.28
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 王洋/蔡美珍；审校 白云/张明钧)
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