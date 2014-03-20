中国期市：沪铜震荡收高站稳45,000元，市场寄望政策面暖风激励

路透上海3月20日 - 在空头回补提振下，上海期铜周四收盘站上45,000元关口，盘中虽出现大幅震荡但未能再创新低。分析师表示，前期连续大跌后，空方动能逐渐减弱，在国内债务违约忧虑隐现之际，市场对决策层出台稳定经济的预期也在上升，料有助铜价短线企稳。

沪铜主力1406合约 收涨0.98%，报每吨45,190元人民币；七个交易日内首次收盘站上45,000元整数关。昨日夜盘在低见43,770元后大幅拉升，盘中振幅接近3,000元。

“从夜盘表现看，盘初一波增仓下跌未能击破前低，空头可能认为暂时打不下去了就先离场了，这波空头趋势有望暂告段落，转为区间震荡，”新湖期货金属分析师廉正表示。

美联储主席叶伦周三表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息，这比一些投资者所预期的时间有些早，美国股市与债市应声下跌。

廉正认为，从近几次美联储利率决议后的市场表现看，美联储决议对铜价的影响已然有限。昨日叶伦的表态尽管降低了市场的政策宽松预期，但从另一方面也印证了美国经济在稳步好转，有利于支撑铜等工业品需求。

他并指出，今日两家房地产企业获准再融资，透露出的政策信号是高层可能不太希望看到成片的债务违约出现，这也有利于化解市场对发生系统性债务风险的忧虑。

在浙江一小型房地产公司债务违约引发的忧虑渐增之时，天保基建 和中茵股份 两家房企周四同时公告，其定向增发方案获得证监会审核通过，二者共计将募资32.654亿元。

此外，决策层亦传出稳定经济、防范系统性风险的信号。国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，指出要努力保持经济运行处在合理区间；及时发现苗头性、倾向性问题，切实防范化解各类风险；抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施。

市场人士表示，从2011年以来的铜价下跌节奏看，大致每跌8,000-10,000元，都会横盘整理一段时间，如果按照该节奏并配合市场预期的回暖，当前价位也较容易出现跌势稍歇的可能。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1406 45,190 0.98 396,634

黄金(au) 1406 264.80 -1.05 175,592

螺纹钢 (rb) 1410 3,230 -0.31 1,771,492

橡胶 (ru) 1409 15,175 -0.23 222,506 大商所 豆粕 (m) 1409 3,353 2.29 1,596,152

豆油 (y) 1409 6,864 -1.91 685,686

焦炭 (j) 1409 1,194 -1.16 260,408 郑商所 白糖 (sr) 1409 4,682 -0.68 583,524

棉花 (cf) 1409 17,685 0.40 36,576 中金所 沪深300(if) 1403 2,081.6 -1.45 15,864