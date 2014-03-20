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市场报道 | 2014年 3月 20日 星期四 16:01 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走软，受美联储主席叶伦升息暗示打压

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* 美联储主席叶伦释出趋紧暗示后，英镑/美元跌至五周低点1.6508美元

* 17家受访初级交易商之中，14家认为2015年下半年之前美联储不会升息

* 1800GMT美联储FOMC发表声明之前，英镑/美元一度高见1.6651

* 1.6554为英镑触及1.6508之后的最高位，更上方阻力在1.6586

* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)将在1630GMT发表讲话。威尔曾考虑2015年春季升息的可能性(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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