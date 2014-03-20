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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 16:19 BJT

香港股市：创八个月低点，因美联储或提前升息及中移动财报欠佳

路透香港3月20日 - 香港股市周四跌至八个月低点，因中国移动的财报令人失望，并且美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间可能早于预期，这都打击了市场。

恒生指数 收跌1.8%至21,182.16点，为7月10日以来最低收盘位。恒生国企指数 跌1.7%。

中国移动 大跌3.6%至2009年4月以来收盘低点，此前公司财报显示14年以来首次年度利润下滑。该公司2013年利润下降5.9%至1,218亿元人民币(196.6亿美元)，低于分析师预估。(完)
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