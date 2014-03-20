香港股市：创八个月低点，因美联储或提前升息及中移动财报欠佳

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 香港股市周四跌至八个月低点，因中国移动的财报令人失望，并且美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间可能早于预期，这都打击了市场。
恒生指数 收跌1.8%至21,182.16点，为7月10日以来最低收盘位。恒生国企指数 跌1.7%。
中国移动 大跌3.6%至2009年4月以来收盘低点，此前公司财报显示14年以来首次年度利润下滑。该公司2013年利润下降5.9%至1,218亿元人民币(196.6亿美元)，低于分析师预估。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。