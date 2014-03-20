香港个股：华创称与Tesco合营预料5月可获审批，估2-3年内获利

路透香港3月20日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的香港华润创业 周四表示，其与Tesco(乐购) 合资公司预计可在5月获得政府审批，估计两至三年内盈利。

华创去年宣布8月与英国最大零售商Tesco成立合资企业，在大中华地区经营大卖场、超市、便利店等业务。

“我们预期合资公司可在5月获得有关单位审批，”华创首席财务官黎汝雄在记者会上说，“今年第三季或第四季就可以计入财务报表。”

华创中午收盘时公布，去年2013年12月31日止净利减少51.6%至19.08亿港元，主要由于2012年的资产重估收益较高所致。剔除资产重估及重大出售事项之税后收益，股东应占基础综合净利按年增加7.5%至16.42亿元港元。

华创表示，根据与Tesco的协议，Tesco将把目前在内地经营的134间门店及19间购物商场注入合资公司。Tesco以注入资产和现金43.25亿港元认购合资公司股份，最终华创与Tesco将分别持有合资公司80%、20%股份。

华创收盘逆势上涨1.23%至19.76港元，今年迄今跌约23%，表现逊于大盘恒生指数 同期下跌约9.11%。(完)