香港个股：华创称与Tesco合营预料5月可获审批，估2-3年内获利

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的香港华润创业 周四表示，其与Tesco(乐购) 合资公司预计可在5月获得政府审批，估计两至三年内盈利。
华创去年宣布8月与英国最大零售商Tesco成立合资企业，在大中华地区经营大卖场、超市、便利店等业务。
“我们预期合资公司可在5月获得有关单位审批，”华创首席财务官黎汝雄在记者会上说，“今年第三季或第四季就可以计入财务报表。”
华创中午收盘时公布，去年2013年12月31日止净利减少51.6%至19.08亿港元，主要由于2012年的资产重估收益较高所致。剔除资产重估及重大出售事项之税后收益，股东应占基础综合净利按年增加7.5%至16.42亿元港元。
华创表示，根据与Tesco的协议，Tesco将把目前在内地经营的134间门店及19间购物商场注入合资公司。Tesco以注入资产和现金43.25亿港元认购合资公司股份，最终华创与Tesco将分别持有合资公司80%、20%股份。
华创收盘逆势上涨1.23%至19.76港元，今年迄今跌约23%，表现逊于大盘恒生指数 同期下跌约9.11%。(完)
浏览华润创业其他新闻,请点选 (记者 郭经伟/李珊珊; 审校 林高丽)
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