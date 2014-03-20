重温稿-《中国新债预测》国开行两期债定位料与现券相仿，三年品种更受欢迎

* 招标品种: 国开行三年期增发债/七年期增发债

* 期限及金额上限：均不超过50亿元

* 招标时间: 周五(21日)上午9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 5.15%-5.27%、5.50%-5.55%

* 预测均值: 5.20%、5.52%

路透上海3月20日 - 中国国家开发银行 周五将招标增发两期金融债，包括三年和七年期。路透调查显示，央行公开市场减力回笼令流动性忧虑缓和，二级市场券价随之走稳反弹，料明日新债招标亦有所回暖，两期债定位与现券相仿。

交易员并指出，资金面虽已回稳，但若要回到此前的宽裕局面仍有不确定性，而新债供给压力未见减轻，一级市场需求再现旺势仍待时日。

”估计三年5.20%附近，七年5.50%，需求可能一般，但也不会太差，今天资金面不算很紧张，“北京一券商分析师称。

华东一银行交易员认为，资金面最好的时间或许已经过去，而总体来看，今年金融债三年品种招标情况都较为理想，明日的三年品种表现可能也会稍好，因为该期限”可攻可守“。

周三稍晚更新的银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年和七年期品种最新收益率分别为5.2836%和5.5510%。

本次增发的标的券，剩余期限约2.82年的140201券 最新成交对应收益率为5.21%；剩余期限约6.83年的140203券 最新成交对应收益率为5.53%。

中国央行周四公开市场正回购明显缩量，安抚机构此前紧张情绪。银行间资金市场周四早盘主要回购利率升势放缓，除隔夜受开盘价带动续涨近20个基点(bp)外，七天期基本止升转稳。

该两期债分别为今年第一期三年品种 以及今年第三期七年品种 增发债，均采用多重价格(美国式)招标方式。

明日新债具体发行条款如下：

第一期增发债 第三期增发债

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发行上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第一期增发) (今年第三期增发)

招标时间 3月21日9:30-10:30

招标方式 多重价格(美国式)招标

缴款日 3月27日

起息日 1月14日

分销期 3月24日-27日

上市日 4月2日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%