中国金融：平安保险旗下陆金所今年力推非标金融资产机构交易平台

路透上海3月20日 - 在运营国内最大的P2P（个人对个人）网络借贷平台两年后，中国平安 旗下陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司今年将再迈一步，力推针对机构客户的非标金融资产交易平台。

陆金所董事长计葵生周四在媒体会表示，除了原来的Lufax.com平台继续对接个人投融资市场外，公司新上线的Lfex.com平台将会对接机构市场，为银行、证券、保险、信托、租赁公司及企业等提供一个更具透明性和较高流动性的非标资产交易平台。

“互联网金融过去一两年是P2P、货币基金的故事，未来将是非标资产流动性的故事。”他表示，国内银行、租赁等金融企业有着大量的优质资产希望能够转出表外，这使得陆金所未来的项目资源将会源源不断。

他强调，虽然陆金所是国内第二大寿险集团中国平安 的下属公司，但两者相互独立，陆金所并不局限于为平安集团内部提供交易，而是定位于全国的开放式金融资产交易平台。

公司副总经理杨晓冬进一步指出，国内非标资产规模相当庞大，达到几十万亿元人民币的规模，但产品信息不太透明，且没有多少流动性，Lfex平台希望利用其在资产分类、风险评级及定价方面的优势，在保障交易安全的前提下，为市场提供流动性支持。

为严格控制风险，陆金所方面强调，在资产端，公司坚决不做期限错配，不以短养长；亦不做资产池，项目来源独立；在投资端，公司将面向专业市场，服务合格投资者，并提供有效的增信措施。不过，在Lfex平台上，陆金所将不会象P2P平台那样提供担保或增信。

F2F（金融机构对金融机构）及结构化创新业务将是今年陆金所Lfex平台的业务重点，负责F2F业务的公司副总经理楼晓岸指出，信贷资产、银团贷款、理财产品、票据和信托受益权等都是理想的转让标的资产，陆金所期望能建成国内最活跃的F2F资产交易市场。

除了建设Lfex这个机构交易平台外，陆金所Lufax个人投融资平台今年将继续扩大产品线，吸引更多的用户，目标是至年底公司用户数由目前近100万增至500万。陆金所还考虑目前上海自贸区和深圳前海的特别政策，今年试点推出一些跨境资产交易。

陆金所目前交易基本上都在线上完成。陆金所今年的目标是占据国内P2P市场三成的市场份额，并成为国内最成功的互联网金融公司之一。

上线仅两年的陆金所，无论客户数还是成交金额，均呈滚雪球式增长，每天滚动推出的数以百计的P2P投融资产品基本都在数十秒内被抢购。今年1月Lufax的交易量已是去年同期的20倍。公司方面预计，明年1月该平台的成交量将较目前有近10倍的增长。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)