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市场报道 | 2014年 3月 20日 星期四 16:22 BJT

《汇市简讯》欧元/美元1.38附近支撑稳固，一个月期波动率创六年新低

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* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)结束后的美元整体涨势带动欧元/美元周三尾盘来到1.3810

* 昨日低点位于21日均线切入位1.3805上方；1.3800下方有停损单

* 在1.3770有更多买盘，在1.3750下方有更多停损单

* 今日在1.3845附近遭逢温和卖压，并在该价位下方交投

* 值得注意的是，一个月期隐含波动率已经降至近期/六年低点6.15%(完)

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