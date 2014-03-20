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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 16:27 BJT

新兴汇市：印尼卢比跌幅居前，人民币下跌及叶伦讲话打击新兴亚币

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.37 102.32 -0.05 +2.84 105.28

坡元 1.2742 1.2735 -0.05 -0.86 1.2632

台币 30.589 30.437 -0.50 -2.09 29.950

韩元 1075.90 1070.50 -0.50 -1.91 1055.40

泰铢 32.34 32.15 -0.59 +1.61 32.86

菲律宾披索 45.05 44.85 -0.44 -1.44 44.40

印尼卢比 11430.00 11309.00 -1.06 +6.39 12160.00

印度卢比 61.15 60.95 -0.32 +1.07 61.80

马币 3.2950 3.2775 -0.53 -0.59 3.2755

人民币 6.2248 6.1965 -0.45 -2.75 6.0539

(完)

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