新兴汇市：印尼卢比跌幅居前，人民币下跌及叶伦讲话打击新兴亚币

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部

路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。