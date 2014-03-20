更新版 1-台湾个股：富邦金称旗下证券拟寻并购标的，参股哈尔滨银纯为财务操作

* 在昆山及安徽有潜在的证券并购对象

* *富邦人寿参股哈尔滨银行纯为财务性投资

* * 富邦人寿海外投资占比增至46% (新增更多内容)

路透台北3月20日 - 台湾上市第二大金控--富邦金控 周四表示，将据旗下事业主轴来筛选海外并购对象，其中证券已跟一家大陆证券集团签定合作备忘录(MOU)，包括昆山、安徽也有可能的并购标的；至于旗下富邦人寿投资哈尔滨银行 则纯粹为财务性投资。

富邦金控总经理许婉美并在一场业绩说明会上做出以上表述。同时她也指出，旗下银行部分在大陆投资已达到大陆银监会的限额(QUOTA)，所以银行事业体的策略性投资就暂时到这边为止。

“大陆对我们规定是一参一控，一家控股就是取得华一银行80%股权、一家参股就是取得厦门银行的20%股权。”她说。

她坦言，银行的海外并购也会考虑主委鼓励大家要去的东南亚，不过东南亚地区对于外资金融机构都有严格的上限40%限制，因此在法令上都有难以执行的部分，且大笔资金投资却只能取得40%以下股权就是仔细考虑的地方。

市场关注近日富邦人寿跨境投资哈尔滨银行香港IPO，她则指出，旗下人寿参股哈尔滨银行纯粹是富邦人寿财务性投资组合，而且是买其在香港发行的IPO，跟哈尔滨银行经营没有相关。

至于产险部分，她表示，产险并购将会顺着厦门业务发展来推行，先是继续在大陆做扩点的动作，其中若有较好的并购对象也会考虑。

哈尔滨银行周三称，公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至100.7亿港元，并预计于3月底于联交所挂牌上市。 富邦人寿参与哈尔滨银行认购金额约2.89亿美元。

**海外投资比重续增**

截至去年底，富邦人寿可投资运用资金达2.2兆(万亿)台币，总投资收益率为4.5%，其中富邦人寿海外投资占比达46%，去年主要加码存续天期较长的海外公司债，以北美地区为主要加码地方。

“若宝岛债不纳入海外投资上限计算，那就会买进宝岛债。”富邦人寿海外固定收益部资深副总经理林立民说。同时他亦透露，较为青睐较长天期的宝岛债，最好是10年期。

富邦人寿去年底海外固定收益投资比重已提高0.9%至42.4%，反观台湾境内的固定收益投资占比则减少2.6%至28.7%，此外，因现金收益率欠佳，富邦人寿去年底现金部位已降至5.8%。