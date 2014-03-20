更新版 1-台湾个股：富邦金称旗下证券拟寻并购标的，参股哈尔滨银纯为财务操作

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 在昆山及安徽有潜在的证券并购对象
* *富邦人寿参股哈尔滨银行纯为财务性投资
* * 富邦人寿海外投资占比增至46% (新增更多内容)
路透台北3月20日 - 台湾上市第二大金控--富邦金控 周四表示，将据旗下事业主轴来筛选海外并购对象，其中证券已跟一家大陆证券集团签定合作备忘录(MOU)，包括昆山、安徽也有可能的并购标的；至于旗下富邦人寿投资哈尔滨银行 则纯粹为财务性投资。
富邦金控总经理许婉美并在一场业绩说明会上做出以上表述。同时她也指出，旗下银行部分在大陆投资已达到大陆银监会的限额(QUOTA)，所以银行事业体的策略性投资就暂时到这边为止。
“大陆对我们规定是一参一控，一家控股就是取得华一银行80%股权、一家参股就是取得厦门银行的20%股权。”她说。
她坦言，银行的海外并购也会考虑主委鼓励大家要去的东南亚，不过东南亚地区对于外资金融机构都有严格的上限40%限制，因此在法令上都有难以执行的部分，且大笔资金投资却只能取得40%以下股权就是仔细考虑的地方。
市场关注近日富邦人寿跨境投资哈尔滨银行香港IPO，她则指出，旗下人寿参股哈尔滨银行纯粹是富邦人寿财务性投资组合，而且是买其在香港发行的IPO，跟哈尔滨银行经营没有相关。
至于产险部分，她表示，产险并购将会顺着厦门业务发展来推行，先是继续在大陆做扩点的动作，其中若有较好的并购对象也会考虑。
哈尔滨银行周三称，公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至100.7亿港元，并预计于3月底于联交所挂牌上市。 富邦人寿参与哈尔滨银行认购金额约2.89亿美元。
**海外投资比重续增**
截至去年底，富邦人寿可投资运用资金达2.2兆(万亿)台币，总投资收益率为4.5%，其中富邦人寿海外投资占比达46%，去年主要加码存续天期较长的海外公司债，以北美地区为主要加码地方。
“若宝岛债不纳入海外投资上限计算，那就会买进宝岛债。”富邦人寿海外固定收益部资深副总经理林立民说。同时他亦透露，较为青睐较长天期的宝岛债，最好是10年期。
富邦人寿去年底海外固定收益投资比重已提高0.9%至42.4%，反观台湾境内的固定收益投资占比则减少2.6%至28.7%，此外，因现金收益率欠佳，富邦人寿去年底现金部位已降至5.8%。
富邦金控今收跌2.06%,报40.50台币，表现劣于台湾加权指数 的下跌1.06%。(完) (记者 詹静宜; 审校 毕晓雯)
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