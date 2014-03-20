中国债市：利率互换转而下探，央行正回购明显缩量给空方短暂机会

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京3月20日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四转而下探。市场人士表示，央行今日正回购操作明显缩量，安抚市场情绪，机构顺势做空。然短期内市场流动性或仍将面临一些季节性扰动，IRS上探的节奏尚难以根本转变。
”IRS下得较多，大家觉得央行有放松，正回购没做那么多。“上海一外资银行交易员称。
他并指出，个人以为流动性未来周期性地仍会有问题，IRS做多的空间依然存在，做平曲线的策略也可以考虑。今年较之去年的不同，在于经济会更弱一些，不过流动性情况还是要视央行扶助力度而定。
季节性市场规律显示，短期内银行间流动性就将面临4月季度初存款准备金补缴，以及4、5月份财税缴款等因素的冲击。
在资金面初显趋紧苗头时，中国央行公开市场周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。
市场人士并表示，渐进打破人民币升值预期的同时，势必导致资金流入一段时间的减少。在经济增长趋弱的大背景下，货币政策将微调，然时机仍需等待。管理层将视基本面和资金面的变动，相机调整稳增长扶助的力度，给市场更加积极的信号。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9637/4.0817 4.2560/4.3403 4.3977/4.4817 4.5200/4.6113 4.5095/4.7728
上日 3.8513/3.9713 4.3280/4.4150 4.4480/4.5300 4.5640/4.6540 4.5433/4.8006
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变动 +0.1124/+0.1104 -0.0720/-0.0747 -0.0503/-0.0483 -0.0440/-0.0427 -0.0338/-0.0278
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,958亿元，较1月的2,852亿元下降逾三成。(完) (发稿 曹巍浩； 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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