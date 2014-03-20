港股业绩：利丰全年净利按年增17%至7.25亿元，优于市场预期

路透香港3月20日 - 环球消费品出口及物流集团香港利丰 周四表示，2013年全年净利按年增加17%。公司并表示，将分拆集团的环球品牌及授权业务，并推动于今年在香港上市。

为沃尔玛 和Target 等大型连锁店采购的利丰在收盘后发布至2013年12月31日止净利为7.25亿美元，优于市场预估的5.77亿美元，2012年时为6.17亿美元。

利丰集团主席冯国纶在公告中指出，营运业绩表现稳健，成功回复2011年水平。先前拖累集团表现的LF USA业务也已重上轨道。

公司同时披露2014-2016年新“三年计划”，称“新三年业务发展计划将专注促进固有业务增长，提供供应商支援服务，以及重新划分业务网络内的品牌和私属牌子业务。”

利丰今日逆势收高0.98%至10.30港元；今年以来上涨3%，表现优于大盘恒生指数 同时期的下跌9.11%。(完) 浏览利丰其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)