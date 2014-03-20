中国房地产：2020年上海将超越香港成大中华区最大办公楼市场--仲量联

路透上海3月20日 - 全球领先的房地产服务公司仲量联行 周四发布报告，预计到2020年，上海甲级办公楼总量将接近翻番，达到约1,300万平方米，超越香港成为大中华区最大的办公楼市场。

报告认为，在城市转型成为国际金融和贸易中心的大背景下，快速增长的服务业将推动未来上海甲级办公楼市场涌现足够的需求吸纳巨大的供应量。2020年上海甲级办公楼市场的空置率不会超过10%。

报告称，金融服务业、专业服务业、医疗保健行业和零售业的扩张需求将成为上海办公楼需求主要的驱动力，而需求的新来源将来自于中国企业的全球化以及新兴行业。

报告指出，2013年中国首个自贸区在上海成立，这是中国进一步深化金融改革的信号，上海也将加速建设成为国际金融中心，这将成为金融服务业以及专业服务业发展的关键要素。而中国巨大的市场机遇将吸引越来越多的医疗保健和零售行业企业扩大在华投资，进而推动对办公空间的大量扩张需求。

凭借上海国际化的商务环境、成熟的金融基础设施以及长三角枢纽的位置的地位，上海办公楼市场将充分受益于中国企业的全球化进程。中国民营企业500强中近一半将总部设在长三角区域。虽然大多数中国企业倾向于购买那些可以提供冠名权和标识权的位于非中央商务区内的办公楼物业，但这些企业的某些部门，尤其是需要直接与顾客面对面接洽的部门，仍更青睐中央商务区的办公空间，而且多为租赁。