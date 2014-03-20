《路透晚报》--3月20日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及六周低点，美联储或提早升息的预期搅动市场

日本股市日经指数周四跌至六周低点，因美联储主席叶伦的讲话提升了美国或较预期更早就开始升息的预期，这引发了日本股市的卖压，此后日本将迎来为期三天的长周末假期。 日经指数收低1.7%，报14,224.23点，为2月6日以来最低收盘位。日经指数本周下跌0.7%，周五逢公共假期休市。

--中国股市：沪综指收跌逾1%至两个月新低，对宏观经济担忧升温

中国股市沪综指收跌逾1%，创下两个月来收盘新低。分析师指出，市场对于中国经济能否企稳的疑虑升温，估值偏高的中小市值板块率先回调，带动大盘明显下沉，再度失守2,000点整数关口。沪综指收报1,993.479点，跌28.255点或1.4%，此前收盘低点为1月20日的1,991.253点；上证A股今日成交额885亿元人民币，上日为794亿元。

--香港股市：创八个月低点，因美联储或提前升息及中移动财报欠佳

香港股市跌至八个月低点，因中国移动的财报令人失望，并且美联储升息时间可能早于预期，这都打击了市场。恒生指数收跌1.8%至21,182.16点，为7月10日以来最低收盘位。恒生国企指数跌1.7%。

--汇市：美元升势暂歇，先前受FED主席谈话激励跳涨

美元兑主要货币持稳，先前因美联储主席叶伦出乎意料暗示，升息时间可能比多数人士预期更早，刺激美元隔夜跳涨。加元兑美元一度跌至四年半低位1.1273加元，最新报1.1256加元。澳元兑美元则跌回0.91美元下方，最新报0.9023美元。

--国际油市：布兰特原油升越106美元，因FED乐观看待美国经济

布兰特原油期货升至每桶106美元上方，上日美联储暗示明年可能升息，显示美国经济坚稳，此外，地缘政治紧张情势亦支撑油价。0837GMT，布兰特原油期货跌0.23美元，报105.62美元。美国原油期货上涨0.05美元至100.42美元。

--金属期市：伦敦期铜因美联储加息言论下挫，亚洲市场努力消化联储声明

伦敦期铜下跌，但仍远高于上日触及的三年半低点，此前美联储主席叶伦称明年可能加息，削弱了大宗商品的支撑要素。0839GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.34%，报每吨6,465.50美元。上海期交所主力6月期铜也削减海外涨幅，涨1%收在每吨45,190元人民币(7,300美元)，此前触及3月11日以来高点46,500元人民币。

--全球金市：金价徘徊在三周低点附近，美元跳升