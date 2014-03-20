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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 17:01 BJT

重发-表格：瑞士央行预估今年经济成长2.0%，通胀率为零

(重发以删除多余内容)

路透苏黎世3月20日 - 下列表格是周四公布的瑞士央行最新经济预估，括号内为上次预估。

2014 2015 2016

通胀率* 0.0 (0.2) 0.4 (0.6) 1.0

国内生产总值(GDP)** 约2.0 (约2.0)

* 年均百分比变动率。

** 实质GDP百分比变动率。(完) (编译 张若琪 审校 白云)
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