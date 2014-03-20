香港数据：2月综合消费物价指数(CPI)按年升3.9%，较上月回落

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 香港统计处周四公布，2月份综合消费物价指数（CPI）按年上升3.9%，增速较1月份的4.6%有所回落。
剔除一次性纾困措施，2月份的基本通胀率按年升3.6%，也低于于一月的4.3%。
政府发言人表示，通胀压力大致维持受控。将2014年1月及2月合计以消除农历新年在不同时间出现的影响，基本通胀率平均为4.0%，与上年第四季相同。
另外值得注意的是，在2月份，新鲜蔬菜价格在寒冷天气影响下升幅较快，而私人房屋租金升幅则继续放缓。
发言人续指，输入通胀保持温和，加上2013年新订住宅租约租金升幅放缓的影响浮现，应在短期内有助减少通胀的上行风险。政府会密切留意通胀环境，特别是通胀对低收入人士的影响。
（单位:%） 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年1月
综合消费物价指数 +3.9 +4.6 +4.3 +3.0
甲类消费物价指数 +4.2 +4.5 +4.3 +3.8
乙类消费物价指数 +4.0 +4.8 +4.4 +2.8
丙类消费物价指数 +3.5 +4.5 +4.1 +2.4
基本通胀率 +3.6 +4.3 +3.9 +3.1 (完）
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