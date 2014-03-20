香港数据：2月综合消费物价指数(CPI)按年升3.9%，较上月回落

路透香港3月20日 - 香港统计处周四公布，2月份综合消费物价指数（CPI）按年上升3.9%，增速较1月份的4.6%有所回落。

剔除一次性纾困措施，2月份的基本通胀率按年升3.6%，也低于于一月的4.3%。

政府发言人表示，通胀压力大致维持受控。将2014年1月及2月合计以消除农历新年在不同时间出现的影响，基本通胀率平均为4.0%，与上年第四季相同。

另外值得注意的是，在2月份，新鲜蔬菜价格在寒冷天气影响下升幅较快，而私人房屋租金升幅则继续放缓。

发言人续指，输入通胀保持温和，加上2013年新订住宅租约租金升幅放缓的影响浮现，应在短期内有助减少通胀的上行风险。政府会密切留意通胀环境，特别是通胀对低收入人士的影响。

（单位:%） 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年1月

综合消费物价指数 +3.9 +4.6 +4.3 +3.0

甲类消费物价指数 +4.2 +4.5 +4.3 +3.8

乙类消费物价指数 +4.0 +4.8 +4.4 +2.8

丙类消费物价指数 +3.5 +4.5 +4.1 +2.4

基本通胀率 +3.6 +4.3 +3.9 +3.1 (完）

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