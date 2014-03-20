路透调查：日本企业希望安倍政府软化外交立场，预期中国需求转弱

路透东京3月20日 - 一份路透调查显示，首相安倍晋三对中国等邻国采取强硬外交政策，日本企业为此感到忧心，而此时也正好是中国需求看来将转弱的时刻。

在这次路透企业调查中，超过半数的企业高管称中国需求高峰已过或正在下滑。

调查结果显示，四分之一的受访者担心安倍晋三外交政策的冲击，其外交政策已经引发与中国和韩国间的紧张关系。46%的受访者称尚未受到外交政策的影响，29%的受访者则不确定是否已受影响。

由于存在领土争议，日本和中国及韩国间的关系已然恶化，同时韩国和中国认为日本并未对其战争侵略做出补偿，特别是安倍晋三于12月参拜靖国神社；多个邻国将靖国神社视为战争及殖民残暴统治的印记。

**需要更为谦卑**

“在领土议题上，日本自然会保护自身利益及立场，”一名电子设备企业的高管表示。

他并指出，“但我希望在不仅是会挑起中国和韩国、甚至是全世界敏感神经的议题上，政府能够更为谦卑，包括对历史的理解、参拜靖国神社、以及日本战犯罪行等等。”

“顽固地坚持这些问题的立场，将会损及对日本的信任，从而伤害国家利益，这不只是在经济上是如此，从日本民众的国际地位而言也是如此。”

路透企业调查访问了400家企业高管，高管们可以匿名做出评论，调查是在3月3-14日间进行，其中服务业及制造业企业各占一半。

就连那些表达不会为此感到忧心的195名高管中，也有许多对于首相的外交政策持保留意见。

“我希望能够更加致力于避免因为靖国神社及其他不重要的外交议题而造成摩擦，”一名钢铁制造商的高管表示；该公司称其业务未受到影响。

中国崛起已然成为全球经济成长的动力来源，吸引许多日本制造商赴华兴建或使用当地的工厂，同时这也为日本商品带来了数量庞大的新消费者。

但中国经济在历经30年年均成长10%以上之后，已经显露疲态；中国政府今年的经济成长目标为7.5%，转向内需为主、降低对出口及投资的依赖。有越来越多的分析师称，中国可能需要采取行动来支撑成长。

关于中国需求的问题，有176位高管做出了回应，当中有45%称中国需求高峰已过，有13%称中国需求下滑，称需求在增长及触底回升的比例分别为31%及11%。