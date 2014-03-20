香港人事：陈德霖获续任金融管理局总裁，任期为五年

路透香港3月20日 - 香港政府周四宣布，再度委任陈德霖为香港金融管理局总裁，任期为五年，由今年10月1日起生效。

＂过去数年，在Norman（陈德霖）的带领下，金管局稳妥应对国际金融危机及其后连串冲击和挑战，有效维持香港的货币及金融体系稳定。＂曾俊华说。

＂虽然金融市场相当波动并存在不确定性，外汇基金仍然取得跟投资目标相符的回报。在市场发展方面，金管局对香港成为全球最大的离岸人民币中心，及维持香港国际金融中心的地位，都作出重大贡献。＂他指出。

陈德霖于2009年10月出任接掌金管局总裁至今。