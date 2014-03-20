香港人事：陈德霖获续任金融管理局总裁，任期为五年

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 香港政府周四宣布，再度委任陈德霖为香港金融管理局总裁，任期为五年，由今年10月1日起生效。
＂过去数年，在Norman（陈德霖）的带领下，金管局稳妥应对国际金融危机及其后连串冲击和挑战，有效维持香港的货币及金融体系稳定。＂曾俊华说。
＂虽然金融市场相当波动并存在不确定性，外汇基金仍然取得跟投资目标相符的回报。在市场发展方面，金管局对香港成为全球最大的离岸人民币中心，及维持香港国际金融中心的地位，都作出重大贡献。＂他指出。
陈德霖于2009年10月出任接掌金管局总裁至今。
在新的任期，陈德霖的固定年薪定为650万港元。根据表现决定的浮动年薪，上限定为260万港元，适用于整个五年任期。这个金额相当于金管局总裁于2013年获得的浮动年薪。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。