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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 16:50 BJT

香港人事：陈德霖获续任金融管理局总裁，任期为五年

路透香港3月20日 - 香港政府周四宣布，再度委任陈德霖为香港金融管理局总裁，任期为五年，由今年10月1日起生效。

＂过去数年，在Norman（陈德霖）的带领下，金管局稳妥应对国际金融危机及其后连串冲击和挑战，有效维持香港的货币及金融体系稳定。＂曾俊华说。

＂虽然金融市场相当波动并存在不确定性，外汇基金仍然取得跟投资目标相符的回报。在市场发展方面，金管局对香港成为全球最大的离岸人民币中心，及维持香港国际金融中心的地位，都作出重大贡献。＂他指出。

陈德霖于2009年10月出任接掌金管局总裁至今。

在新的任期，陈德霖的固定年薪定为650万港元。根据表现决定的浮动年薪，上限定为260万港元，适用于整个五年任期。这个金额相当于金管局总裁于2013年获得的浮动年薪。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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