中国汇市：人民币兑美元收盘创逾一年低位，短线偏空预期浓重

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2275 6.1965 -0.50% 中间价 6.1460 6.1351 -0.18% 成交额 191亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.42% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 283 6.2051 6.2334 2014年来即期升贬值幅度 -2.79% 1年期美元/人民币掉期升水 275 离岸人民币市场,北京时间18:06 今日 上日 1年期NDF 6.2370/00 6.225 CNH即期 6.2041/53 6.187 (发稿 丁琦/李文科; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。