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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 18:07 BJT

中国汇市：人民币兑美元收盘创逾一年低位，短线偏空预期浓重

在岸市场人民币兑美元                          今日          上日       升贬
                 即期成交价格                6.2275         6.1965     -0.50%
                       中间价                6.1460         6.1351     -0.18%
                 成交额                     191亿美元                     
                                                                          
               日内相对于中间价最大波幅  -1.42% (上限±1%    日高       日低
                                                )                     
                     日内波动幅度(pips)        283          6.2051     6.2334 
                 2014年来即期升贬值幅度       -2.79%                           
   1年期美元/人民币掉期升水                    275                        
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间18:06                  今日           上日        
                  1年期NDF                  6.2370/00        6.225        
                          CNH即期           6.2041/53        6.187        
 
 (发稿 丁琦/李文科; 审校 林高丽)
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