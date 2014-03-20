中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦3月20日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：上日尾盘下跌后回撤到接近1.3810支撑位的水平，目前守在该水准上方。若跌破1.3800美元，料暗示欧元/美元进一步跌向1.3680美元。而如果在1.3800美元上方，则有可能升向1.4000美元。1.4000美元仍是升向1.4200美元路程中的关键心理障碍位。
* 美元/日圆：昨日大幅反弹，但是依旧没能突破101.20日圆，不过需要升穿102.70/80走势才能稳定，并有升向103.30的可能。因此，只要在103.00区域下方，风险依然偏向下档。市场关注面依然在2月低位100.70/80。200日移动均线100.35也是关键水准。
* 欧元/英镑：昨天在0.8400英镑遇阻后回落，关键支撑位仍在0.8350英镑。关键阻力位还在200日移动均线0.8425。在0.8305下方，0.8320英镑区域提供进一步支撑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3825 1.3832 -0.05 +0.58 1.3745
美元/日圆 102.39 102.33 +0.06 -2.76 105.30
欧元/日圆 141.54 141.53 +0.01 -2.14 144.63
美元/瑞郎 0.8818 0.8804 +0.16 -1.23 0.8928
英镑/美元 1.6557 1.6541 +0.10 +0.01 1.6556
美元/加元 1.1253 1.1234 +0.17 +5.96 1.0620
澳元/美元 0.9027 0.9040 -0.14 +1.28 0.8913
新西兰元/美元 0.8545 0.8559 -0.16 +4.13 0.8206
欧元/瑞郎 1.2195 1.2182 +0.11 -0.62 1.2271
欧元/英镑 0.8343 0.8369 -0.31 +0.55 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8461 8.8543 -0.09 -0.01 8.8474
美元/挪威克朗 6.0342 6.0336 +0.01 -0.53 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。