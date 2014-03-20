《全球汇市》美元升势暂歇，先前受FED主席谈话激励跳涨

隔夜收益率上涨推动美元指数 创下逾一个月最大单日涨幅，升至80.111的3月6日以来高点。美元指数最新报79.959。

美元兑日圆 报102.38日圆，接近周三创下的近一周高点102.69日圆。

市场几乎忽略了叶伦强调的重点，即利率将在一段时间内维持低位，而且考虑到金融危机带来的持续影响，即便在经济复苏之后，利率也可能最终“在一段时期内”停留在低于正常的水平。

因此部分分析师警告称，美元这次来势匆匆的涨势可能在未来几天去得也快。

“美联储官员或消息人士可能试图淡化六个月时间表的重要性，”法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在客户报告中称。

路透调查显示，接受访问的17位初级交易商员中，有10名仍预期会在2015年下半年首次升息，另外四名预计到2016年才会开始加息。

在叶伦表态之前，美联储将月度购买美国公债和抵押支持证券(MBS)规模从650亿美元降至550亿美元，符合广泛预期。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3823 1.3832 -0.07 +0.57 1.3745

美元/日圆 102.39 102.33 +0.06 -2.76 105.30

欧元/日圆 141.51 141.53 -0.01 -2.16 144.63

美元/瑞郎 0.8821 0.8804 +0.19 -1.20 0.8928

英镑/美元 1.6555 1.6541 +0.08 -0.01 1.6556

美元/加元 1.1248 1.1234 +0.12 +5.91 1.0620

澳元/美元 0.9026 0.9040 -0.15 +1.27 0.8913

新西兰元/美元 0.8545 0.8559 -0.16 +4.13 0.8206

欧元/瑞郎 1.2197 1.2182 +0.12 -0.60 1.2271

欧元/英镑 0.8348 0.8369 -0.25 +0.61 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8464 8.8543 -0.09 -0.01 8.8474

美元/挪威克朗 6.0365 6.0336 +0.05 -0.49 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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