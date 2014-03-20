更新版-港股业绩：利丰2013年净利优于预期，分拆环球品牌集团上市

(新增公司高层谈话)

路透香港3月20日 - 环球消费品出口及物流集团香港利丰 周四表示，2013年该公司净利按年增加17%。还将分拆集团的环球品牌及授权业务，并推动于今年在香港上市。

公司并指出，在联交所批准环球品牌集团（GBG）上市后，现任集团总裁乐裕民（Bruce Philip Rockowitz）将出任新上市公司总裁，而现任集团营运总监冯裕钧将成为利丰集团的集团总裁及行政总裁。

根据公司网站，冯裕钧年约40岁，为荣誉主席冯国经之子。乐裕民于2000年随着被收购的Ｃolby加入利丰集团，并于2011年出任集团总裁暨行政总裁，他于同年与知名歌手李玟结缡。

为沃尔玛 和Target 等大型连锁店采购的利丰在今日收盘后发布至2013年12月31日止净利为7.25亿美元，优于市场预估的5.77亿美元，2012年时为6.17亿美元。

利丰集团主席冯国纶在公告中指出，营运业绩表现稳健，成功回复2011年水平。先前拖累集团表现的LF USA业务也已重上轨道。

“核心经营溢利在去年显着复苏，主要由于LF USA的改组带来业绩恢复，以及欧洲批发分销业务的业绩表现良好所致。”冯国纶说。

**新三年专注固有业务增长**

公司同时披露2014-2016年新“三年计划”，称“新三年业务发展计划将专注促进固有业务增长，提供供应商支援服务，以及重新划分业务网络内的品牌和私属牌子业务。”

不过，利丰并未如此前给出＂三年计划”数字目标，仅表示，目标贸易业务网络于2016年的核心经营溢利超越集团现时的整体核心经营溢利，物流业务网络达至现时核心经营溢利的双倍，GBG则以超越其核心经营溢利的双倍为目标。

利丰2013年核心经营溢利为8.71亿美元，按年大增70%。

在收购方面，公司表示，今年迄今完成两笔收购，其中之一是位于欧洲的全球性授权业务代理商了The Licensing Company Limited。

去年共完成10项收购，收购及合资项目总代价约为5.41亿美元，年营业额约为5.57亿美元。

针对近外汇率波动，利丰表示，集团大部份贷款项目都以美元为单位，现金结存则是港元及美元，因此所承受的汇率风险不高。至于在在中国、孟加拉、越南、韩国和印度等国家的采购或会受汇率波动影响，集团也按排了外汇远期合约进行对冲。

利丰强调，该集团禁止承作投机性金融衍生工具交易。

利丰今日逆势收高0.98%至10.30港元；今年以来上涨3%，表现优于大盘恒生指数 同时期的下跌9.11%。(完) 浏览利丰其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 郭经伟／李珊珊; 审校 毕晓雯)