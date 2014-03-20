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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 17:19 BJT

台湾金融：去年底银行业对中国曝险总额649.216亿美元，季增27.3%

路透台北3月20日 - 台湾央行称，去年12月底本地银行业对中国大陆曝险总额为649.216亿美元，季增27.3%。中国大陆续为台湾银行业最终风险净额最高的国家/地区。

台湾央行一位不具名官员表示，曝险可指为国际债权直接风险，其包括了银行对当地法人、个人的授信，银行业对当地的投资以及存放于同业间的拆款金额总和。

央行表示，去年12月底台湾本地银行跨国国际债权直接风险总额为2,547.9亿美元，较9月底时增加8.21%，这主要系存拆放同业及国外放款增加所致。(完) (记者 林妙容；; 审校 林高丽)
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