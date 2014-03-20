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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月20日

路透伦敦3月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           267,850           -1,875
    锡             9,245              +50
    铅           200,700             -350
    锌           785,350           -3,550
    铝         5,424,975          -10,350
    镍           283,434          +12,138
    铝合金        54,760             持平
    NASAAC        75,500             -140
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据         库存分布              品种     库存数据       库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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