欧元债市：欧债收益率上升，因美联储提早升息预期料削弱需求

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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“关于(叶伦)谈到的首次加息--市场无疑没有料到她可以这么具体。”SEB的首席固定收益分析师Jussi Hiljanen称。
不过他表示，考虑到欧洲的低通胀率以及经济数据有不尽人意的可能性，预计叶伦的讲话不会引发债券收益率主要趋势的逆转。
德国10年期公债收益率 上涨5个基点至1.64%。多数欧元区债券收益率走高2-5个基点。
西班牙将发行40-50亿欧元2017、2019和2028年到期债券，结果将在0930GMT左右公布。
“我们或许看到需求比此前的标债少，但是不会出现标售失败或类似事件。”DZ Bank的分析师Daniel Lenz称。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/田建华; 审校 徐文焰/李春喜)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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