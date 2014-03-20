更新版 1-台湾金融：去年底银行业对中国大陆曝险总额649亿美元，按季增27.3%

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
(新增细节)
路透台北3月20日 - 台湾央行称，去年12月底本地银行业对中国大陆曝险总额为649.216亿美元，季增27.3%。中国大陆为台湾银行业最终风险净额最高的国家/地区。
台湾央行公布的前五大台湾银行业曝险国家如下：
债务国 直接风险余额(亿美元) 最终风险余额(亿美元)
中国大陆 458.835 649.216
卢森堡 418.986 410.125
美国 294.014 474.492
香港 263.596 195.450
英属西印度群岛 132.402 63.341
注:直接风险余额指台湾银行(含OBU及海外分支)对非台湾居民未经风险移转之债权。最终风险余额是指依最终借款人国别重新归类后的国家别债权金额。
台湾央行一位不具名官员表示，曝险可指为国际债权直接风险，其包括了银行对当地法人、个人的授信，银行业对当地的投资以及存放在同业间的拆款金额总和。
台湾央行新闻稿指出，目前法规要求台湾的银行对大陆授信、投资及资金拆存总额度，不得超过其上年度决算后净值的一倍。目前各银行对大陆曝险总额度均未逾规定。
央行表示，去年12月底台湾本地银行跨国国际债权直接风险总额为2,547.9亿美元，较9月底时增加8.21%，这主要系存拆放同业及国外放款增加所致。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 林高丽/黄凯)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。