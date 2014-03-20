版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 18:10 BJT

更新版 1-台湾金融：去年底银行业对中国大陆曝险总额649亿美元，按季增27.3%

(新增细节)

路透台北3月20日 - 台湾央行称，去年12月底本地银行业对中国大陆曝险总额为649.216亿美元，季增27.3%。中国大陆为台湾银行业最终风险净额最高的国家/地区。

台湾央行公布的前五大台湾银行业曝险国家如下：

债务国 直接风险余额(亿美元) 最终风险余额(亿美元)

中国大陆 458.835 649.216

卢森堡 418.986 410.125

美国 294.014 474.492

香港 263.596 195.450

英属西印度群岛 132.402 63.341

注:直接风险余额指台湾银行(含OBU及海外分支)对非台湾居民未经风险移转之债权。最终风险余额是指依最终借款人国别重新归类后的国家别债权金额。

台湾央行一位不具名官员表示，曝险可指为国际债权直接风险，其包括了银行对当地法人、个人的授信，银行业对当地的投资以及存放在同业间的拆款金额总和。

台湾央行新闻稿指出，目前法规要求台湾的银行对大陆授信、投资及资金拆存总额度，不得超过其上年度决算后净值的一倍。目前各银行对大陆曝险总额度均未逾规定。

央行表示，去年12月底台湾本地银行跨国国际债权直接风险总额为2,547.9亿美元，较9月底时增加8.21%，这主要系存拆放同业及国外放款增加所致。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 林高丽/黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐