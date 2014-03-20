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市场报道 | 2014年 3月 20日 星期四 18:01 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元反弹，受经济数据支撑

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。

预计英国央行也将在2015年春季收紧政策。

东方汇理银行外汇分析师Mark Mccormick称，美联储发布声明后，英镑兑美元的跌幅相对于日圆和欧元兑美元来说较小，主要是因为英国数据强劲。

欧元兑英镑 跌0.2%至0.8347英镑，从周三录得的三个月高点0.84英镑回撤。周三出炉的数据显示英国申领失业金人数降幅超过预期，且薪资稍微上涨，这帮助英镑微升。

英镑还受益于英国央行总裁卡尼周二的偏强硬表态。卡尼警告称，若维持超低利率太长时间，可能会导致金融市场的过度风险偏好及自满情绪。(完)

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