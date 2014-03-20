马航事件：马国官员称关于疑似失联飞机部件的信息“在一定程度上”得到其他卫星印证

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透吉隆坡3月20日 - 马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein周四向记者表示，各国持续在马航失联客机最有可能飞往的南北两条“走廊”进行搜寻。
稍早已派出飞机及船只前往调查澳洲附近印度洋南部的两个漂浮物，官员表示，有可能是失联客机的残骸。
Hishammuddin Hussein称，澳洲关于疑似失联飞机部件的信息已经“在一定程度上”得到其他卫星的印证。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。