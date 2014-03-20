马航事件：马国官员称关于疑似失联飞机部件的信息“在一定程度上”得到其他卫星印证

路透吉隆坡3月20日 - 马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein周四向记者表示，各国持续在马航失联客机最有可能飞往的南北两条“走廊”进行搜寻。

稍早已派出飞机及船只前往调查澳洲附近印度洋南部的两个漂浮物，官员表示，有可能是失联客机的残骸。

Hishammuddin Hussein称，澳洲关于疑似失联飞机部件的信息已经“在一定程度上”得到其他卫星的印证。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)