路透基点：九龙仓将提前偿还用于成都IFC项目的80亿港元贷款--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，九龙仓集团将在本月底提前偿还将于2015年2月到期的80亿港元五年期贷款。

该贷款由九龙仓集团担保，借款人是该集团全资特殊目的载体(SPV)成都国际金融中心(IFC)发展有限公司。资金将用于成都国际金融中心项目的土地和开发成本，以及一般企业用途。

该贷款分两部分：A部分为70亿港元定期贷款，B部分为10亿港元循环信贷。利率为较HIBOR加码116个基点。该贷款可以选择延长两年，一般银团联贷的最高综合收益为123基点。

渣打银行是代理行、簿记行和牵头行。七家银行共享牵头行头衔：东亚银行、永隆银行、大新银行、法国Natixis银行、华侨银行、新加坡大华银行和星展银行。另有15家银行参与一般银团联贷。

近期，该贷款中的一部分曾在二级市场以面值的99.5%求售。

2月时，九龙仓集团附属公司Wharf Finance Ltd与七家银行签署2.38亿美元五年期贷款。三井住友银行作为牵头行和簿记行。贷款由九龙仓集团担保，最高综合收益为144个基点，利率为较LIBOR加码125个基点。(完)