马来西亚期市：棕榈油期货收低，因出口疲弱且海外豆油市场不振

截止周四收盘，指标6月合约 微跌0.1%至每吨2,774马币。尽管该合约周三技术反弹至2,786马币，但本周以来已经下跌近1%。

总成交量为39,371口，略高于35,000口的平均水平。

棕榈油价格也受到海外豆油市场下跌的打压。豆油价格走软，缩小了棕榈油的价格优势。

不过交易商称，马来西亚棕榈油库存可能从目前的八个月低点进一步收紧，并将支撑指标合约价格。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/朱晓军；审校 王洋)