路透基点：中租迪和三年期融资规模提高至50.5亿台币--RLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中租迪和股份有限公司将筹集的50亿台币三年期融资规模调高至50.5亿台币。
第一商业银行(7.5亿台币)、兆丰国际商业银行(7.5亿台币)和瑞穗银行(8亿台币)担任牵头行兼簿记行。
全国农业金库和彰化商业银行担任牵头行，分别承贷5亿台币。华南银行(4亿台币)、兆丰票券金融(3亿台币)和台湾合作金库(3亿台币)担任副牵头行。
贷款将在3月27日签署。
瑞穗同时担任代理行，第一商业银行担任文件准备行。
这笔子弹式贷款包括三部分：A档27亿台币，B档20.5亿台币，C档是3亿台币。
A档利率较台币利率互换(TWD IRS)加码79个基点，税前保底利率为1.8%。B档利率为较次级市场商业票据利率加码77个基点，税前保底利率是1.5%。C档利率较次级市场商业票据利率加码70个基点。
受邀银行以四个层次参贷。承贷7.5亿台币或以上，担任牵头行兼簿记行，有25个基点的前端费。承贷5-7.49亿台币，担任牵头行，有20个基点的费率。承贷3-4.99亿台币，担任共同主办行，有15个基点的费率。承贷1-2.99亿台币，担任经理行，有10个基点的费率。
贷款有20个基点的承诺费。
所筹资金用于为中租迪和2011年3月签署的39亿台币三年期贷款提供再融资，并且也作为营运资本。（完） (编译 白云; 审校 高琦)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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