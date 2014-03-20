路透基点：中租迪和三年期融资规模提高至50.5亿台币--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中租迪和股份有限公司将筹集的50亿台币三年期融资规模调高至50.5亿台币。

第一商业银行(7.5亿台币)、兆丰国际商业银行(7.5亿台币)和瑞穗银行(8亿台币)担任牵头行兼簿记行。

全国农业金库和彰化商业银行担任牵头行，分别承贷5亿台币。华南银行(4亿台币)、兆丰票券金融(3亿台币)和台湾合作金库(3亿台币)担任副牵头行。

贷款将在3月27日签署。

瑞穗同时担任代理行，第一商业银行担任文件准备行。

这笔子弹式贷款包括三部分：A档27亿台币，B档20.5亿台币，C档是3亿台币。

A档利率较台币利率互换(TWD IRS)加码79个基点，税前保底利率为1.8%。B档利率为较次级市场商业票据利率加码77个基点，税前保底利率是1.5%。C档利率较次级市场商业票据利率加码70个基点。

受邀银行以四个层次参贷。承贷7.5亿台币或以上，担任牵头行兼簿记行，有25个基点的前端费。承贷5-7.49亿台币，担任牵头行，有20个基点的费率。承贷3-4.99亿台币，担任共同主办行，有15个基点的费率。承贷1-2.99亿台币，担任经理行，有10个基点的费率。

贷款有20个基点的承诺费。