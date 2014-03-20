国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差创一个月高位，因需求愈发坚挺

路透新加坡3月20日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周四升至近一个月高位，消息人士称因市场对低粘度燃料油船货的需求更趋坚挺。这些低粘度燃料油被用于与高粘度的套利燃料油船货相混合。

180-cst燃料油每吨较新加坡现货报价升水为2.50美元，较昨天上涨1美元。

“在新加坡周边有不少高密度、高粘度的燃料油船货，”一名新加坡交易员表示。

路透对船运数据的分析显示，亚洲4月将收到的西方燃料油船货中，接近半数来自美洲地区，这些地区出口的燃料油粘度通常较高。

180-cst燃料油价格近期坚挺，导致粘度价差已经连续一周高于每吨8美元。上次粘度价差升逾8美元是在1月24日。

今日没有现货交易达成的报告。

印度石油公司标售1.5万吨380-cst燃料油，4月5-7日在Haldia装船，招标将于周四结束。

该公司另外还在标售3.5万吨380-cst燃料油，4月13-15日在Chennai装船，招标将于3月24日结束。(完)

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