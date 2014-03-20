国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差创一个月高位，因需求愈发坚挺

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡3月20日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周四升至近一个月高位，消息人士称因市场对低粘度燃料油船货的需求更趋坚挺。这些低粘度燃料油被用于与高粘度的套利燃料油船货相混合。
180-cst燃料油每吨较新加坡现货报价升水为2.50美元，较昨天上涨1美元。
“在新加坡周边有不少高密度、高粘度的燃料油船货，”一名新加坡交易员表示。
路透对船运数据的分析显示，亚洲4月将收到的西方燃料油船货中，接近半数来自美洲地区，这些地区出口的燃料油粘度通常较高。
180-cst燃料油价格近期坚挺，导致粘度价差已经连续一周高于每吨8美元。上次粘度价差升逾8美元是在1月24日。
今日没有现货交易达成的报告。
印度石油公司标售1.5万吨380-cst燃料油，4月5-7日在Haldia装船，招标将于周四结束。
该公司另外还在标售3.5万吨380-cst燃料油，4月13-15日在Chennai装船，招标将于3月24日结束。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。