表格：英国3月总工业订单差值为正6，路透预估为正5

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦3月20日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，3月总工业订单差值从2月的正3升至正6，路透预估为正5。
月度趋势 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月
总订单 +6 +3 -2 +12 +11 -4 +9
出口订单 -10 -1 -16 +11 +1 -12 +6
制成品库存 +14 +10 +8 +8 +7 +8 +5
产出预期 +19 +28 +23 +16 +24 +9 +33
国内价格预期 +12 +17 +20 +11 +5 -2 +3
(完) (编译 徐文焰；审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。