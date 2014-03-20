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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 19:07 BJT

表格：英国3月总工业订单差值为正6，路透预估为正5

路透伦敦3月20日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，3月总工业订单差值从2月的正3升至正6，路透预估为正5。

月度趋势 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月

总订单 +6 +3 -2 +12 +11 -4 +9

出口订单 -10 -1 -16 +11 +1 -12 +6

制成品库存 +14 +10 +8 +8 +7 +8 +5

产出预期 +19 +28 +23 +16 +24 +9 +33

国内价格预期 +12 +17 +20 +11 +5 -2 +3

(完) (编译 徐文焰；审校 高琦)
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