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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 19:39 BJT

全球金属：1月镍市场供应过剩9,400吨--国际镍业研究组织

路透伦敦3月20日 - 国际镍业研究组织(INSG)周四发布的月报表示，今年1月全球镍市场供应过剩9,400吨，上年同期为供应过剩17,100吨。

报告称，1月全球原镍消费量总计为157,300吨，原镍产量为166,700吨。

1月镍矿产出总计200,600吨。最新的数据则显示，2013年12月生产商持有的镍库存为87,600吨。（完）

(编译 高琦 审校 徐文焰)
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