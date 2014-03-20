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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 19:52 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤价差略走坚，因非洲与中东需求浮现

路透首尔3月20日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周四略微走坚，贸易消息人士称因巴基斯坦和坦桑尼亚买需浮现，此外炼厂进行第二季的停产维护可能令供应收紧。

路透数据显示，指标500ppm柴油现货较新加坡报价每桶升水增至0.10美元，昨日为贴水0.01美元。航煤现货价差亦升至平价，为五日高位，昨天为贴水0.17美元。

一名行业消息人士称，坦桑尼亚和巴基斯坦求购正常数量的4月和5月船期柴油与航煤。

巴基斯坦国家石油公司求购1万吨4月发货的航煤。

坦桑尼亚石油进口商则求购共计272,398吨5月发货的柴油和航煤。

“非洲或中东的现货需求将稍微提振市场，”一位贸易消息人士称，不过眼下并没有其他因素可望提升亚洲地区第二季的需求。

中国2月油品产量也有所增长，需求则趋疲，加剧了供应增加的担忧。

中石油出售了10万桶4月4-8日装船的航煤，价格较新加坡报价持平。没有柴油交易达成。(完)

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