国际油市：亚洲柴油和航煤价差略走坚，因非洲与中东需求浮现

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透首尔3月20日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周四略微走坚，贸易消息人士称因巴基斯坦和坦桑尼亚买需浮现，此外炼厂进行第二季的停产维护可能令供应收紧。
路透数据显示，指标500ppm柴油现货较新加坡报价每桶升水增至0.10美元，昨日为贴水0.01美元。航煤现货价差亦升至平价，为五日高位，昨天为贴水0.17美元。
一名行业消息人士称，坦桑尼亚和巴基斯坦求购正常数量的4月和5月船期柴油与航煤。
巴基斯坦国家石油公司求购1万吨4月发货的航煤。
坦桑尼亚石油进口商则求购共计272,398吨5月发货的柴油和航煤。
“非洲或中东的现货需求将稍微提振市场，”一位贸易消息人士称，不过眼下并没有其他因素可望提升亚洲地区第二季的需求。
中国2月油品产量也有所增长，需求则趋疲，加剧了供应增加的担忧。
中石油出售了10万桶4月4-8日装船的航煤，价格较新加坡报价持平。没有柴油交易达成。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 高琦)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。