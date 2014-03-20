表格：3月15日止当周初请失业金人数为32.0万人，预估为32.5万

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月20日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为32.0万人(预估为32.5万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为32.7万人
* 美国一周续请失业金人数为288.9万人(预估为286.8万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
03/15/14 320,000 327,000 -- --
03/08/14 315,000 330,500 2,889,000 2.2
03/01/14 324,000 336,750 2,848,000-R 2.2
02/22/14 349,000 338,500 2,903,000 2.2
02/15/14 334,000 338,250 2,949,000 2.3
02/08/14 340,000 337,000 2,956,000 2.3
02/01/14 331,000 333,250 2,933,000 2.2
01/25/14 348,000 333,000 2,966,000 2.3
* R--为修正值 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。