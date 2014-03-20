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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 22:00 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运活动增加

“经大西洋和太平洋航线向中国运输铁矿石的船运活动一直很活跃。最重要的巴西至中国运输市场是主要推动力量，繁忙的运输活动推高运费，”RS Platou Markets在一份报告中称，意指海岬型船运市场。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于1,120点。日均获利涨4美元，至9,019美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
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