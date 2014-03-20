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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 22:07 BJT

表格：美国2月成屋销售按月跌0.4%，年率为460万户--NAR

路透3月20日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国2月成屋销售较前月下跌0.4%，年率为460万户，为2012年7月来最低，预估为460万户。1月确定为462万户。

经季节调整后的2月成屋销售数据如下:

2月 　 1月 1月初值 12月 2013年2月 销售量年率(百万户) 4.60 4.62 4.62 4.87 4.95

　2月 1月 1月初值 2014年2月/2013年2月 变动率(%) -0.4 -5.1 -5.1 -7.1

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