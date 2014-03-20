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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 22:17 BJT

美国数据: 费城联邦储备银行3月制造业指数为正9.0，预估为正3.8

路透纽约3月20日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区3月制造业活动指数为正9.0，预估为正3.8，2月为负6.3。

费城联储3月就业分项指数由2月的4.8降至1.7，为2013年6月以来最低。投入物价分项指数由2月的14.2降至13.9，为2013年5月以来最低。

但3月新订单分项指数由2月的-5.2猛增至5.7。(完)
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