美国数据: 费城联邦储备银行3月制造业指数为正9.0，预估为正3.8

路透纽约3月20日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区3月制造业活动指数为正9.0，预估为正3.8，2月为负6.3。

费城联储3月就业分项指数由2月的4.8降至1.7，为2013年6月以来最低。投入物价分项指数由2月的14.2降至13.9，为2013年5月以来最低。