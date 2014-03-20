欧洲汇市：英镑兑美元挫至五周低位，此前美联储调整利率指引令市场意外

* 英镑下跌，因利差走势有利美元

* 英国薪资和就业增长数据对英镑提供支撑

* 欧元兑英镑从最近触及的三个月高位回落

路透伦敦3月20日 - 英镑兑美元周四跌至五周低位，因利差走势对美元有利，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)称距离升息不是很远后市场感到意外。

对利率反应敏感的两年期英债/美债收益率差收窄，因一些传言美联储可能略超前英国央行，成为在年内收紧政策的全球首家主要央行。

英镑兑全面走强的美元 跌0.3%，报1.6496美元，稍早触及2月12日来最低的1.6486美元，触动挂在1.6500下方的止损单。

英镑兑美元在周三开始下滑，之前美联储主席叶伦称联储将可能在今年秋季结束购债，且再过大约六个月之后可能开始升息。

这使市场预期美联储可能在明年春季升息，和对英国央行将在春季收紧政策的预期一致。

“如果市场开始消化美国升息将早于英国央行，这可能向英镑/美元施压，”FOREX.com研究部董事Kathleen Brooks说。

不过，英镑仍获得一些支撑，且跑赢欧元。英国就业市场改善和薪资上升的最新迹象是支撑英镑的主要因素。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇市策略师Mark Mccormick说，在周三美联储政策声明后，相比诸如日圆和欧元等交投活跃的其他主要货币，英镑兑美元的跌幅相对较小，主要原因是英国数据强劲。

欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8347英镑，低于周三触及的三个月高位0.84英镑，当日英国公布就业市场和薪资数据。

英国工业联盟(CBI)周四公布的月度工业趋势调查显示，3月总工业订单差值从2月的正3升至正6，路透预估为正5。 (完)

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