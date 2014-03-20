表格: 美国标售10年期TIPS得标利率为0.659%，投标倍数为2.48

法国政治：四分之一选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿3月20日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.659 中值 0.600 低值 0.500 价格/得标 价格 99.916048 高值得标比率 29.42% 投标倍数 2.48 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,005,400 总投标 32,180,194,400 竞争性投标得标 12,982,906,000 非竞争性投标得标 17,099,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 23,209,000,000 初级市场交易商得标 5,898,536,000 直接投标 1,385,000,000 直接投标得标 1,030,000,000 间接投标 7,569,095,000 间接投标得标 6,054,370,000 发行细节 发行日 2014/03/31 到期日 2024/01/15 CUSIP码 912828B25 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，