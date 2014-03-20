版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 21日 星期五 01:06 BJT

表格: 美国标售10年期TIPS得标利率为0.659%，投标倍数为2.48

路透华盛顿3月20日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.659 中值 0.600 低值 0.500 价格/得标 价格 99.916048 高值得标比率 29.42% 投标倍数 2.48 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,005,400 总投标 32,180,194,400 竞争性投标得标 12,982,906,000 非竞争性投标得标 17,099,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 23,209,000,000 初级市场交易商得标 5,898,536,000 直接投标 1,385,000,000 直接投标得标 1,030,000,000 间接投标 　 7,569,095,000 间接投标得标 6,054,370,000 发行细节 发行日 2014/03/31 到期日 2024/01/15 CUSIP码 912828B25 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐