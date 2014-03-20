欧元债市：德债收益率触及两周高位，美联储政策言论令债市普跌

* 叶伦暗示升息可能较人们所预期的更早

* 欧元区公债收益率上升，但低评级公债表现较好

* 法国和西班牙公债标售被市场顺利吸纳

路透伦敦3月20日 - 德债收益率周四触及两周高位，领升多数欧元区公债收益率，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示联储可能较许多人们所想的更早升息。

美联储主席叶伦在其首个美联储记者会上称，美联储可能在今年秋季结束购债，且再过大约六个月之后可能开始升息。

她的言论拉高10年期德债 收益率升6.5个基点，至1.66%。芬兰，法国，荷兰和奥地利收益率也齐步攀升6个基点或以上。

“美联储为抛售公债提供了藉口，且美联储是假设经济将在今年稍晚复苏，这将可能进一步推高公债收益率，”法兴策略师Ciaran O'Hagan说。

不过，法兴分析师预期德债收益率升幅将远小于美债收益率，美债在周三尾盘跳涨大约10个基点，报2.77%，因预期欧元区经济增长将逊于美国。法国兴业分析师预计10年期德债收益率在年底将为2.1%，10年期美债 收益率将为3.55%。

最高评级的公债表现略为逊于二线欧元区公债。西班牙10年期公债 收益率升4个基点，报3.38%，意大利10年期公债 收益率上涨5个基点，报3.44%。葡萄牙公债收益率下滑。

西班牙标售总计50亿欧元2017年、2019年和2028年到期公债，需求强于之前的标售，而两批公债标售的平均借贷成本回落至金融危机前的低位。

周四稍早法国公债标售顺利被市场吸纳。分析师表示，得标利率高于之前的标售吸引了买家，这可视作投资人预期欧元债市不会被大举抛售的一个迹象。(完)

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