金属期市：期铜下滑，因美国升息信号和忧虑中国信贷紧缩

* 美元走强向金属施压

* 上海期交所期铝跌至合约新低，因供应过剩

* 中国保税仓库铜溢价下跌5美元至每吨110-130美元

路透伦敦3月20日 - 铜价周四下滑，回吐上日录得的涨幅，因投资人担忧美国升息将较预期更早的前景，以及忧虑中国信贷紧缩。

美元上涨也打压基本金属，使美元计价商品对美国以外的投资人变得更昂贵。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大跌1.9%，收报6,430美元，回吐周三录得1.1%的升幅。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。 之后，金属和股市、债市一起下跌。

“叶伦昨日有关利率的强硬言论令交易商措手不及，令避险成为市场今日的主题。”

美元兑主要货币上涨，全球股市回落，因投资人为美国可能较预期更早升息作准备。

对中国信贷状况和经济增长的忧虑持续，继续限制消费者买入金属的兴致。

人民币兑美元即期 周四收盘较昨日大跌逾300个点子，盘中及收盘均创出一年多低位，在周一起开始扩大波幅后出现“四连跌”。

上海金属网的资料显示，中国保税仓库铜溢价下跌5美元至110-130美元，反应需求下降。

LME期镍 跌幅最大，收挫约3%，报每吨15,840美元。

期铝 收跌1.6%，报1,712美元。上海期铝周四跌至期货市场启动以来低点，因供应过剩和信贷紧张打压了需求。

期铅 下滑0.4%，至2,069美元，期锡 跌1%，报23,000美元。期锌 收报1,951美元，较周三跌0.6%。(完)

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