欧洲股市：基本持平，因美国数据强劲而扳回日内跌幅

* FTSEurofirst 300指数收升0.06%

* 泛欧绩优股指扳回稍早跌势，因美国费城制造业活动指数强劲

* 路透调查显示分析师看好欧股长期前景

路透伦敦3月20日 - 欧洲股市周四扭转早盘頽势，基本收平，此前数据显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动强劲，引发市场预计美国经济复苏仍在轨道之上。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在稍早下跌多达1%，因担忧美国将较预期提早升息，之后美国费城联储银行公布大西洋沿岸中部地区3月制造业活动指数为正9.0，2月为负6.3，扶助FTSEurofirst 300指数反弹，收升0.06%，报1,305.87点。

数据显示美国上周初请失业金人数接近三个月低位，也提振市场人气。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，可能在今年秋季结束购债，并可能在停止购债后约六个月开始升息。

叶伦的讲话打压全球股市，欧洲股市早盘滑落，之后受美国经济数据带动反弹。

英国富时100指数 收低0.47%，报6,542.44点；德国DAX指数 上涨0.21%，报9,296.12点；法国CAC-40指数 收涨0.46%，报4,327.91点。

分析师仍看好欧股的长期前景。

路透调查显示，受访的37位基金经理和策略师预期泛欧洲STOXX Europe 600指数 在今年底前将攀升约8%，至六年高位。他们预期欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 在今年底前将上升大约6%，至五年半高位。(完)