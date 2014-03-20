国际油市：布兰特原油上涨，因股市攀升且制裁增添风险溢价

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 俄罗斯和美国相互实施制裁
* 美联储很可能在今年秋季结束有利商品的经济刺激计划
* 美联储可能在结束刺激计划后约六个月升息
路透纽约3月20日 - 布兰特原油周四上涨，因对俄罗斯的制裁为原油市场注入了新的风险溢价，股市走强也提供支撑。美国原油期货在4月合约到期前走低。
美国扩大制裁范围，对包括总统普京在内的另外20多位俄罗斯官员实施制裁，显示美俄紧张关系进一步升级。俄罗斯还以颜色，对九名美国政府官员和议员实施制裁。
美股扭转周三的跌势走高，此前经济数据显示制造业活动增长强于预期。美股周三下挫，此前美联储称将可能在今年秋季结束购债，且可能早于市场预期升息。
周四，标普500指数 升0.5%，道指 上涨0.7%。 分析师称，美股上涨提振布兰特和美国原油期货，推高汽油和柴油期价。
布兰特原油 升0.60美元，收报每桶106.45美元，日高在106.75美元。
5月美国原油 收低0.27美元，报每桶98.90美元，受累于4月美国原油 收跌0.94美元，报每桶99.43美元。4月美国原油到期，5月美国原油将在周五成为近月合约。
纽约RBOB汽油期货 上升约3美分，收报每加仑2.8955美元。纽约取暖油期货 收高2美分，报每加仑2.9213美元。
周四数据显示最新一周美国初请失业金人数较之前一周增加5,000人。
法国兴业周三下调今年原油价格预估，称尽管基本面强劲，但原油价格表现不佳。
法国兴业将今年布兰特原油目标价从108美元下调至106美元，将美国原油目标价从99美元调降至96美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。